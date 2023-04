Il primo fan dei Metallica ad acquistare il nuovo album 72 Seasons

"Ho deciso di aprire a mezzanotte per il lancio di 72 Seasons perché nessuno sembra più organizzare questo tipo di eventi", afferma Mark Thomas, proprietario di Vinyl Countdown. "C'è un'intera generazione che non sarà mai stata al lancio di mezzanotte per l'uscita di un album. Ho lavorato nei negozi di dischi per alcuni decenni, e gli ultimi lanci di mezzanotte in cui sono stato coinvolto sono stati anche per gli album dei Metallica - Load nel 1996 e St Anger nel 2003".

Vinyl Countdown è stato aperto nel 2011 e offre stock sia nuovi che di seconda mano.

"C'è un'intera nuova generazione di appassionati di musica che sta scoprendo il suono superiore dei formati fisici e la gioia di collezionare LP, CD e persino cassette", afferma Thomas. "La possibilità di essere le prime persone al mondo ad acquistare copie fisiche di 72 Seasons dei Metallica è piuttosto eccitante!"

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile! Abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.

Fonte: Loudersound by Fraser Lewry