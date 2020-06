Il giorno in cui i Beatles atterrarono in Nuova Zelanda

Si trattò solo del preludio dell'enorme successo che la band riscosse in Nuova Zelanda. Il concerto tenutosi il giorno successivo, il 22 giugno, entusiasmò la folla, nonostante fossero sorti alcuni problemi con l'audio, tanto che a fine show John Lennon esclamò:

What the fucking hell is going on?

Ma i fan non fecero caso al problema: i loro idoli erano finalmente sbarcati in Oceania e, con loro, per molti neozelandesi, erano arrivati anche gli anni Sessanta.

I fan entusiasti seguirono la band fino all'hotel in cui pernottavano. La foto, scattata dall'alto, è iconica: