METALLICA: 72 SEASONS GLOBAL PREMIÈRE 

Ancora pochi giorni per assicurarsi l’anteprima alla proiezione di interviste inedite e video esclusivi che accompagnano, introducono e raccontano le storie dietro la nascita dei brani di 72 SEASONS, che arriva sei anni dopo HARDWIRED… TO DELF-DESTRUCT.

Settantasette minuti, dodici canzoni dalle lunghe intro strumentali che - forse - risentono dei cupi pensieri portati dal lockdown: “Un disco dai testi non certo allegri, come Too Far Gone?, le ombre che perseguitano in Shadows Follow, il passato dal quale imparare di You Must Burn!, la paura di guardarsi dentro di Room of Mirrors o Screaming Suicide, una legnata come l’argomento che tratta”. Leggete il seguito della nostra recensione sul numero di maggio di Classic Rock, la cui copertina è dedicata proprio ai Metallica.

Un disco che guarda qua e là al thrash old school, che strizza più di un occhio al BLACK ALBUM, prodotto da James e Lars con Greg Fidelman (con la band già al mixer di DEATH MAGNETIC, passerà alla loro produzione su LULÙ con Lou Reed); la copertina è stata nuovamente concepita da David Turner, che proprio con DEATH MAGNETIC ha vinto un Grammy, prima di progettare il concept grafico dietro a THROUGH THE NEVER, S&M2 e HARDWIRED.