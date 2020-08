Quando il manager dei Black Sabbath spaccò la faccia a Glenn Hughes

Non fu un'esperienza piacevole quella di Hughes all'interno dei Black Sabbath, o meglio, di una band ideata da Iommi che li ricordava. Ecco cosa accadde.

Glenn Hughes è un nome unico e non solo per via del grande talento del musicista, ma anche perché ha militato in alcune delle band più famose della storia. Parliamo, per esempio, dei Trapeze – considerati pionieri del folk rock – o dei Deep Purple, che per la loro enorme fama non hanno bisogno di presentazioni. Verso la metà degli anni 80, inoltre, Hughes si ritagliò un posto di spicco anche sulla scena heavy metal diventando, per un certo periodo, leader dei Black Sabbath (o meglio, come spiegheremo più avanti, di un gruppo creato da Tony Iommi che, per esigenze produttive, utilizzò il nome della band britannica).

A quel tempo, i Black Sabbath avevano appena concluso il loro tour promozionale di BORN AGAIN, undicesimo album in studio, e avevano appena subito una grossa mutilazione a livello di formazione dato che l'allora frontman del gruppo, Ian Gillan, aveva deciso di abbandonare il progetto per fare ritorno fra le schiere dei colleghi Deep Purple che si erano appena riformati.

Anche il batterista Bev Bevan, chiamato dalla band l'anno precedente perché prendesse il posto di Bill Ward durante il sopracitato tour promozionale, decise di uscire dai Black Sabbath in quanto, a suo dire, si sentiva una pedina nelle mani di Tony Iommi.