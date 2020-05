Tutte le voci dei Black Sabbath

Glenn Hughes

Un altro ex membro dei Deep Purple che iniziò a far parte della band lavorando a SEVENTH STAR, album del 1986 uscito in sordina come album dei Black Sabbath featuring Tony Iommi per via di un compromesso fatto con la casa produttrice che voleva che l'album uscisse a nome della band nonostante oramai non ci fosse quasi più nessun elemento a ricordare lo stile e la formazione originale dei Black Sabbath. Tutto ciò non fece affatto piacere a Hughes che avrebbe preferito non essere ricordato come membro dei Black Sabbath visto che li riteneva lontani dal proprio stile e, inizialmente, aveva ccettato l'incarico pensando che Iommi avrebbe riformato completamente la band utilizzando un altro nome. Così, dopo un litigio molto acceso con il manager del gruppo, che causò al cantante una frattura dell'orbita, i Black Sabbath furono costretti a cercare un altro rimpiazzo.