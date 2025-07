Oggi nel Rock: i Rolling Stones per la prima volta in concerto il 12 luglio 1962

Nella sua autobiografia "Life", del 2010, Richards cita nella scaletta della serata canzoni come Dust My Broom, Confessin’ the Bluese Got my Mojo Working.

Altro aneddoto particolare di quella serata è la nascita del nome "Rolling Stones". Indovinate un pò? Anche quello nato per puro caso: Quando Brian Jones chiamò il direttore del giornale locale per promuovere il concerto egli chiese come si chiamasse la band che si sarebbe dovuta esibire e Jones, guardandosi attorno, vide il BEST OF di Muddy Waters e con un'occhiata fugace lesse il titolo della quinta canzone dell'album: Rollin'Stone.