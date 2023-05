HOUSES OF THE HOLY – Led Zep V

In una triste Gran Bretagna in piena recessione, paradossalmente il 1973 fu l’anno del glam rock, il momento di ragazzi che oscillavano fluidamente tra look femminili e maschili dimenandosi a Top of the Pops in costumi di carta stagnola, zatteroni da 30 centimetri e make-up letteralmente spalmato in faccia. In ogni caso, per i Led Zeppelin tutto quel luccichio era arrivato in anticipo. Erano già il gruppo rock più glamour al mondo e lo stupefacente successo planetario del loro quarto disco, noto come IV, li aveva fatti diventare anche il gruppo più forte.

Erano già stati numero uno contemporaneamente in UK e negli USA, molto prima che Bowie adottasse il lampo come simbolo o Bolan iniziasse a decorare con stelline il suo groove funkeggiante. E sarebbero stati proprio gli Zeppelin a pubblicare il disco più favolosamente ambizioso dell’anno, quello che sintetizzò alla perfezione l’atmosfera gioiosa e senza freni della scena musicale del 1973: un album intriso di puro edonismo intitolato HOUSES OF THE HOLY. Il quinto album dei Led Zeppelin, che quest’anno celebra il suo 50esimo anniversario, fu anche il primo a portare un titolo diverso dal nome della band, e rimane il più gioioso fra quelli da loro realizzati.

E quello più meravigliosamente in bilico. Oltre che il più decisamente colorato, scintillante e contagioso. Come Jimmy Page ricordava, “Si riesce a sentire quanto ci stavamo divertendo a farlo. E al tempo stesso si percepisce la nostra dedizione e il nostro impegno”. Erano i Led Zeppelin all’apice, una band al suo picco creativo. Soltanto i Rolling Stones riuscivano a stargli alla pari in quanto a promiscuità musicale, visto che entrambi giocavano con il funk, il reggae, il country e la West Coast.