Come la copertina di SO definì l’immagine di Peter Gabriel

Nel 1986 non ci furono molti album rock a riportare in copertina il ritratto fotografico del proprio musicista. Il glam rock dettò l'eccezione, con il debutto dei Poison, pesantemente truccati sulla cover di LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN e con gli Europe, dalle teste fluttuanti nell'orbita spaziale di THE FINAL COUNTDOWN. D'altro canto, i Metallica di MASTER OF PUPPETS puntarono su una copertina concettuale, seguendo il filo rosso dell'evocazione allegorica. Per questo il quinto album di Peter Gabriel, che spezzava l'omonimia dei primi quattro con il titolo SO, rappresentò una svolta importante. Non solo per l'estetica dell'artwork, quanto per l'immagine pubblica del musicista, dal quel momento identificato con la fotografia scattata da Trevor Key.