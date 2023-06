Intervista a DANIELE DE GREGORI

Daniele De Gregori torna in scena con un lavoro a cui affida la responsabilità di un titolo importante: CURA. Ed il rimando a Battiato diviene certezza addentrandosi nella tracklist per trovare un omaggio al cantautore siciliano con quella Il Re del mondo che impoverisce gli uomini ricchi soltanto di estetica. “Tutti cercano una cura, al male, al dolore, alle malattie, così la cerco anche io e ho voluto raccontare in quale direzione ho puntato il naso” (D. De Gregori).

Questo disco porta con sé un titolo importante. “Cura”. Col senno di poi, ti ha regalato un rimedio, una ragione alle tante ferite della vita quotidiana? Oppure avevi solo bisogno di condividere con noi quello che stai ancora cercando?

Io come tutti vivo un percorso umano che non so spiegare con una parafrasi, Per questo trovo l’esigenza di esprimerlo con un linguaggio artistico. L’arte in ogni sua forma in fondo non è nient’altro che questa esigenza di sconfinare la parola comune. Una “cura” assoluta contro l’incomprensibile. È un processo che prevede sempre “l’altro”, perché senza qualcuno che ascolta non esiste nessun racconto. Il nodo focale dell’album è appunto questa considerazione.

Sono tantissime le frasi che ho sottolineato. Troppo spesso la critica sociale si rende velenosa quanto intelligente. Ne estrapolo una da Eleonora forse anche privandola del suo contesto e ti chiedo: ma se la gente vive per sentito dire perché lasciarla andare? Che cura è questa?

Ci sono circostanze in cui è necessario “mollare” alcune situazioni. Non è facile individuare quando e come, si rischia l’accanimento da un lato o l’arrendevolezza dall’altro. Ma è un ballo che facciamo per tutta la vita, e spesso i balli vengono bene in due.