Come è cambiato il sistema della riproduzione musicale?

Nell’articolo pubblicato da ExpressVPN che potete leggere qui, troviamo un’accurata fotografia per quanto riguarda i guadagni delle pop-star più in voga in Italia, con focus sugli aspetti che di solito non sono proprio di dominio pubblico. Se prima, gli incassi di un artista provenivano - con i limiti contrattuali del caso - principalmente dalla vendita di album, biglietti per gli show o il merchandising, oggi gli album possono essere ascoltati in certi casi gratuitamente (come su YouTube o Spotify, con il compromesso degli ADV), oppure abbonandosi alla piattaforma di streaming. Sono le stesse piattaforme poi a pagare gli artisti per visualizzazione o stream.

Le piattaforme di streaming più popolari tra gli appassionati di musica includono Spotify, che al febbraio 2023 vanta una straordinaria base di 44,4 milioni di abbonati. A seguire, Apple Music con una solida presenza di 32,6 milioni di iscritti, e Amazon Music, che registra 29,3 milioni di fedeli utenti. Rafforzando la top five, ci sono anche YouTube Music, con 8,5 milioni di abbonati, e Pandora, che conta su 2,4 milioni di appassionati.

Ciascuna delle piattaforme ha regole diverse per remunerare gli artisti, e sebbene per tutti sia prevista una prova gratuita, la quota di iscrizione di noi utenti rimane intorno ai 9,99€ (o 4,99€, offerta dedicata agli studenti che utilizzano Apple Music e Spotify). Ma quanto guadagnano gli artisti? L’insight pubblicato da ExpressVPN ci propone una classifica su quali siano le piattaforme di streaming più remunerative: per guadagnare 1€, al primo posto si posiziona AppleMusic, che prevede 112 stream (del valore di 0,09€ l’uno); di contro, in ultima posizione troviamo Spotify, che offre solo 0,003€ per ogni stream, richiedendo quindi 334 riproduzioni per raggiungere l'obiettivo di un euro.

L’approccio al mondo della musica, soprattutto negli ultimi 20 anni, è cambiato in modo radicale, ma questo non è necessariamente una cosa negativa. L'accesso istantaneo a un'enorme varietà di brani e la possibilità di scoprire nuovi talenti sono diventati il nuovo normale. Siamo passati dai vinili e dai CD alle playlist online e ai video virali, ma una cosa è certa: la musica continua a essere una forza potente che ci unisce e ci emoziona. Quindi, che siate fan dei vecchi vinili o dei nuovi stream, godetevi la vostra musica e preparatevi a essere sorpresi da cosa ci riserverà il futuro musicale!