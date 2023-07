…ma l’album in uscita dei Cure? | CLASSIC ROCK

Testo: Cristiana Turchetti

Come in uno dei più classici gialli della Christie, ci troviamo di fronte a un caso piuttosto bizzarro. Al centro di questo mistero c’è la scomparsa di un album, la cui uscita “imminente” non si è mai verificata e rappresenta, per moltissimi fatti e altrettanti giornalisti, una deludente e aggrovigliata matassa da dipanare. Robert Smith, il protagonista del Plot, ha tinto di giallo, più che del consueto nero d’ordinanza, qualsiasi dichiarazione in merito al disco, centellinando, sin dall’inizio di questa improbabile vicenda, ogni informazione utile.

Trascorso quasi un anno dalla presunta data di uscita di SONGS OF A LOST WORLD (e il titolo, ammettiamolo, suona oggi come un indizio) e frustrati dall’assenza di chiarezza sulla vicenda, decidiamo di prendere in mano la situazione e imbastire una piccola indagine. Così, come avrebbe fatto Miss Marple, abbiamo deciso di ascoltare i testimoni, soprattutto quelli inconsapevoli. Il primo è un uomo che lavora con e per Robert Smith, Julian Stockton, uno dei pr. Lo approcciamo con una mail abbastanza asettica, in cui gli chiediamo come sta andando il tour e anche se sia possibile avere qualche battuta da Smith. Lui, con grande gentilezza, ci risponde nel giro di poche ore e, prevedibilmente, ci dice che “Robert è molto occupato col tour...

e anche molto concentrato sul nuovo album...”. Bingo! A questo punto, gli chiediamo se ha degli aggiornamenti sul disco ma... stiamo ancora aspettando che risponda.