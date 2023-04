Sebbene il leader della band Smith era entusiasta della svolta della sua band nella "hit parade" europea, il musicista allora ventunenne ha fatto un ottimo lavoro nel reprimere la sua gioia. La prima indicazione che la band del West Sussex non è del tutto entusiasta di fare il playback il loro singolo di successo per i fan del pop olandese è evidente nel filmato d'archivio quando si nota che Smith e il bassista Simon Gallup si sono scambiati gli strumenti, con Smith che si è occupato del basso e Gallup ha suonato la chitarra.



A suo merito, Gallup abbraccia il cambiamento con un certo entusiasmo: Smith decisamente meno. Detto questo, Smith pare felice come una pasqua paragonato al batterista Lol Tolhurst, i cui colpi frettolosi sul suo rullante sono la definizione stessa di "amico sfigato”. Eppure, per quanto letargica sia stata questa performance live dei Cure, chiaramente il loro rapporto con i produttori di TopPop è sopravvissuto alla coramella, poiché la band inglese è tornata allo spettacolo olandese diverse volte, per eseguire singoli Primary, Why Can't I Be You, Catch e altro. E senza dubbio tutti si sono divertiti moltissimo.



La band di Smith ha anche annunciato negli anni di aver registrato 20 nuove canzoni, almeno alcune delle quali sembrano destinate ad essere pubblicate su un nuovo album dei Cure, ancora senza titolo, di 67 minuti.

