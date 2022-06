“Running Up That Hill” di Kate Bush prima in classifica dopo 40 anni

Running Up That Hill rompe 3 record

Come già precedentemente accennato, la traccia ha permesso a Kate Bush di rompere ben 3 record nelle top UK dei singoli. Parliamo del più lungo distacco temporale dei propri singoli sul podio, visto che l'ultima volta che un suo brano aveva toccato il punto più alto delle classifiche inglesi era stato nel 1978 con Wuthering Heights, il secondo riguarda il più lungo periodo di tempo impiegato da un brano per raggiungere il podio in top (ben 37 anni) e, infine, la più anziana artista donna a raggiungere il primo posto in una chart in UK.

Come detto, il ritorno di Kate Bush nelle classifiche inglesi e non solo, è dato dall'utilizzo del brano in oggetto in Stranger Things, fortunatissima serie disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming di Netflix, perfettamente in linea, in termini estetici, con le atmosfere che caratterizzano la traccia.

Ovviamente, Bush non è rimasta in silenzio davanti al suo ritorno di fiamma, scrivendo quanto segue sul suo sito ufficiale: