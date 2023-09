A ogni nuova take, il gruppo si avvicinava sempre più al maelstrom che McCartney aveva in mente.

“Dicemmo ai tecnici di potenziare il sound della batteria e renderlo il più forte e orribile possibile”, ricordava McCartney, “poi la risuonammo e dicemmo: ‘No, è ancora troppo normale. Dev’essere più rumorosa e sporca’”. Chris Thomas, che sostituiva George Martin nel ruolo di produttore, ricordava: “Fu una sessione molto indisciplinata. Mentre Paul realizzava l’overdub vocale, George diede fuoco al posacenere e si mise a correre per lo studio tenendoselo sopra la testa, imitando Arthur Brown!”. [La prodezza di George era ispirata da Fire, brano di The Crazy World of Arthur Brown, che quell’estate era una hit in UK].

L’ultima take, la n. 21, fu registrata alle 2:30 del mattino e fu quella giusta. Finì con un’esplosione di feedback e con il grido immortale di Ringo: “Ho le vesciche alle dita!”. “Non era uno scherzo”, disse McCartney. “Aveva pestato sulla batteria così ferocemente che alla fine della take le dita gli sanguinavano sul serio. Abbiamo lavorato davvero sodo su quel brano”.

“Helter Skelter la realizzammo mentre eravamo pazzi scatenati in studio”, disse Ringo. “A volte devi lasciarti andare sul serio”.

A dispetto dei suoi 50 anni di vita, Helter Skelter è ancora capace di meravigliare. Sul WHITE ALBUM si trova dopo l’acerba ballad di Lennon, Sexy Sadie, e l’intro di chitarra effettata è come una sega elettrica che prende vita, dando il via a un groove spietato che sembra quasi scavare una voragine nel pavimento dello studio. Il brano ha un sapore ipnotico, spiraleggiante, che ti attira nel suo vortice vischioso. E per gli esperti di urli rock, il ruggito di McCartney al minuto 2’35’’ rimane uno dei momenti più elettrizzanti ascoltabili nei vinili anni 60.

L’atmosfera minacciosa di Helter Skelter fu resa ancora più cupa l’anno dopo quando Charles Manson, leader di una setta da lui fondata, ne rimase ossessionato – oltre che da tutto il WHITE ALBUM – al punto da ritenerla una profezia in codice per l’imminente apocalittica guerra razziale. Col tempo, il biasimo dato dall’associazione a Manson svanì e la canzone fu ripresa da molti gruppi, compresi U2, Oasis, Mötley Crüe, Aerosmith e Stereophonics. Dal 2004 è uno dei momenti chiave dei concerti di Paul McCartney e resta il brano più rock dei Beatles. “Era esattamente questo che volevo fare – un rock’roll sguaiato e rumoroso con i Beatles”; disse McCartney. “E credo che sia ottimo”.

Testo a cura di Bill DeMain.

