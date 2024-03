Bambini che ascoltano per la prima volta i GUNS N’ ROSES

Per i bambini del giorno d'oggi, i Guns N' Roses non sono proprio attualissimi, tantomeno conosciuti (ahimè!). L'ultimo video lanciato sul web, mostra la reazione dei bambini all'ascolto della band.

I bimbi "messi alla prova", hanno dai 6 ai 13 anni, e sentono in cuffia grandi classici (quelli che noi amiamo e con cui siamo cresciuti), tipo Welcome To The Jungle, Paradise City, My Michelle, Sweet Child O' Mine, November Rain, solo per citarne qualcuna.

La musica suscita reazioni a dir poco strampalate negli ascoltatori, alcuni dicono che tutte le canzoni sembrano uguali, altri dicono che è stato strabiliante. Uno invece ha esordito dicendo: "Mia mamma la canta a mio fratello ogni notte!", qualcun altro ha detto: "Suonano proprio come se avessero i capelli lunghi!"

Qui sotto potrete guardare il divertentissimo video.