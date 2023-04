La follia di Bowie durante la sua dipendenza da cocaina

Negli anni '70, David Bowie e Jimmy Page avevano in comune le loro convinzioni spirituali: in particolare per gli insegnamenti del guru dell'occulto Aleister Crowley, il filosofo, mago, poeta e pittore che si è guadagnato il titolo di "L'uomo più malvagio al mondo".

Bowie e Page si conobbero nel 1965, quando la band di Bowie The manish boys ingaggiarono l’allora ventunenne Jimmy Page per suonare con loro la cover di Bobby Bland I Pity the Fool.

Da quel momento, la coppia strinse un forte legame che perdurò negli anni; ma ebbe una svolta decisamente negativa circa 10 anni dopo, a metà degli anni ’70.

Durante una notte di febbraio nel 1975, Page si unì a Bowie e Ava Cherry per passare una serata insieme (tra cocktail e cocaina) nella casa di Manhattan del Duca Bianco₁. Bastò una notte per rovinare tutto: tra i due chitarristi iniziarono a sentirsi tensioni, e il culmine - pensate - fu un gesto di Page che finì per rovesciare del vino sui cuscini ricoperti in seta sul divano di Bowie. Page cercò di dare la colpa a Cherry, ma, a quanto sembra, secondo Bowie era il momento che il chitarrista dei Led Zeppelin levasse le tende: “Why don’t you take the window?” - Perché non passi dalla finestra (per andartene, n.d.r.)?

Paul Trynka, nella sua eccellente biografia su Bowie, riporta che “I due si guardarono infuriati; Page sembrava invocare forze oscure contro Bowie, che si girò, dice Ava Cherry, per dimostrare che la sua forza di volontà era più forte”.