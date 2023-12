Gli squali preferiscono il ROCK

A quanto pare, recenti studi scientifici hanno dimostrato che gli animali hanno gusti musicali. Vi starete chiedendo come sia possibile, beh, noi possiamo dirvi che l’animale con maggiore predisposizione alla musica rock ed heavy metal è lo squalo. Non solo, avrebbe anche una particolare propensione agli AC/DC. A fare queste dichiarazioni, che seppur un po’ insolite sono sostenute da studi scientifici, sono gli autori di “The Mice Who Sing For Sex: And Other Weird Tales From The World Of Science”, scritto dalla Dj Lliana Bird di Radio X e dal neuro-scienziato Dr Jack Lewis.