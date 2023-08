GUNS N’ROSES: ascolta la demo piano e voce di “November Rain”

Ecco la prima versione di November Rain, eseguita esclusivamente con piano e voce. Lo storico brano della band, inserito all'interno della ristampa di Appetite for Destruction del 2018, è stato condiviso in anteprima su Youtube: si tratta di un'esibizione demo cantata da Axl Rose di 10 minuti, registrata nel corso di una sessione ai Sound City Studios nel 1986.

Nonostante questo, il brano non sarebbe stato rilasciato fino al '91, quando fu pubblicato in "Use Your Illusion I".

Ascolta la demo esclusiva dal player qui sotto!