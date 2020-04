Red Hot Chili Peppers: la morte del fondatore e chitarrista Hillel Slovak

Anima e chitarra dei Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak pubblicò con la band due album in studio, prima di morire di overdose nel 1988, a soli 26 anni. Ma il suo ricordo resta vivo.

Los Angeles, fine degli anni 70. Hillel Slovak, un ragazzo di origini israeliane appassionato di musica e pittura, conosce alle scuole elementari i futuri musicisti Michael "Flea" Balzary e Jack Irons. Poi, al liceo, incontra Anthony Kiedis.

È l’inizio dei Red Hot Chili Peppers e di una grande amicizia, ma anche l'inizio di un lungo e fatale abuso di droghe, soprattutto per Slovak, che sperimenta di tutto, tra LSD, cocaina, eroina e speedball.

Nel 1983, non ci sono solo i Red Hot: Slovak e Irons sono impegnati anche con un'altra band, i What is This?. L'album d'esordio dei Red Hot Chili Peppers, perciò, viene registrato senza i due membri fondatori, che tornano parte integrante della formazione solamente in seguito, per contribuire al secondo disco, FREAKY STILEY (1985), più convincente rispetto al primo, e al terzo, THE UPLIFT MOFO PARTY PLAN (1987).

Slovak piace al resto del gruppo. È un chitarrista straordinario, anticonvenzionale, cresciuto a pane e sonorità funk, decisive per la costruzione dello stile originale dei Peppers.