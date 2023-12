NOEL GALLAGHER: “Il mio gatto è più rock dei Radiohead”

Noel Gallagher non si è mai risparmiato quando si è trattato di dover commentare il lavoro dei colleghi. Così, non si è nemmeno mai detto un fan appassionato dei Radiohead, anzi, in più occasioni si è preso il merito di aver ironizzato su Thom York and co.

Dopo i commenti davvero poco lusinghieri sui Radiohead degli anni scorsi, Gallagher è tornato a parlare della band durante un'interista col quotidiano irlandese Irish Independent. L'ultima volta, circa un paio d'anni fa, Noel aveva commentato che "Se Thom Yorke facesse i suoi bisogni in una lampadina, otterrebbe comunque un commento di 9 o 10 dalla rivista Mojo". Questa volta invece, ha a tenuto a ribadire che "Il mio gatto è più rock'n'roll di loro. Boots, a confronto, è un fott**o demone!" e ha proseguito dicendo "Hanno fatto delle grandi canzoni ma, non sono mai stati una band da festa. Mia moglie ha addirittura una reazione fisica quando li ascolta, tipo 'Oh, no, non posso farcela'. Quando Thom York attacca a cantare non riesce proprio ad andare avanti."

Ha poi ammesso di avere qualche brano della band sul cellulare, ma è anche vero che "Non entro quasi mai nel 'mood-angosciante-Radiohead'".