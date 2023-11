Il nuovo numero di CLASSIC ROCK dedicato a PETER GABRIEL!

Cracovia, giovedì 18 maggio 2023. All’esterno della Tauron Arena, la struttura per spettacoli più grande della Polonia, il pubblico, in ordinata attesa, non sa esattamente cosa aspettarsi: il concerto di questa sera, infatti, non significa soltanto il ritorno di Peter Gabriel sul palco dal lontano dicembre 2014 (se non si considera il tour americano del 2016 condiviso con Sting), ma anche, presumibilmente, la premiere del suo nuovo disco, che l’artista inglese ha detto chiaramente essere, finalmente, in dirittura d’arrivo. Anzi, cinque nuove canzoni sono già state pubblicate, seppure solo in digitale, a partire dal mese di gennaio, in concomitanza con ogni luna piena, un vecchio pallino di Gabriel.

Quando finalmente le porte dell’arena si aprono e tutti prendono i loro posti, la prima cosa che gli spettatori notano, alle spalle del sontuoso palcoscenico, è un cerchio fosforescente numerato: un vero e proprio orologio, le cui lancette, però, vengono dipinte in tempo reale, dall’interno, da un instancabile omino in tuta arancione armato di pennello, che ovviamente è costretto a cancellarle di continuo per aggiornare l’orario.

D’altra parte, il tempo, per Peter Gabriel, è sempre stato un concetto molto relativo. Fin da quando, durante l’ultimo atto con i Genesis, era in perenne ritardo con i testi, mentre Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett e Phil Collins componevano sempre più musica, contribuendo a trasformare quel capolavoro, THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY, in un doppio album.