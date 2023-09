LE GRANDI GLORIE DEL ROCK esce oggi

Le parole di The Demon e The Starchild, che dei Kiss non sono solo i fondatori ma anche lo yin e lo yang (aggressivo e urlante il primo, ieratico e dal timbro tenorile il secondo) lascerebbero poco margine alle interpretazioni. Ma c’è un aspetto da non sottovalutare: il pubblico. Lo spiega bene Joe Daly in un lungo articolo contenuto in questo volume: “Molti gruppi famosi rivendicano fan appassionati, ma solo i Kiss hanno un vero e proprio esercito. La Kiss Army, per essere precisi. Farne parte non significa solo andare ai concerti con il volto dipinto, significa anche (...) spendere montagne di soldi nelle infinite offerte commerciali del brand Kiss. Per i leali membri del Kiss Army, ogni dollaro speso è un’orgogliosa dichiarazione di fedeltà”. Già, stiamo parlando di un brand globale che secondo lo stesso Gene Simmons ha un valore astronomico, compreso tra uno e cinque miliardi di dollari. L’ha sparata grossa? Forse.

Ma di certo è un marchio che non conosce crisi: pensate che nella galassia del merchandising esiste persino la Kiss Kasket, cioè una bara (vera, altro che gadget). E c’è davvero chi la acquista, per regalarsi un funerale a tema Kiss. E allora, come si fa a salvare il brand se Simmons e Stanley dovessero realmente smettere di calcare palchi e di registrare musica? Piaccia o meno, una possibilità esiste: la (fruttuosissima) strada dei Kiss potrebbe proseguire, in un futuro prossimo, senza Gene né Paul, integrando nuovi componenti alla band. In questo senso, il trucco e i costumi potrebbero rendere meno paradossale e traumatico l’avvicendamento. Andrà davvero così?

Fabio Cormio

P.S. Oltre a raccontare tutto sui “mostri” sempiterni del rock, il volume spazia tra altre importanti anime del Glam: T. Rex, Mott The Hoople, Def Leppard, Bon Jovi e Europe. Perché non è tutto rock quello che luccica ma queste band lo sono eccome.