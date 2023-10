AUTO-TUNE: il male assoluto?

Luca Fassina: è come Photoshop per la voce

“In un mondo nel quale l’Intelligenza Artificiale rischia di sostituirsi all’umano di turno, usarlo è come barare quando giochi a rubamazzo col tuo nipotino”

L’Auto-Tune nasce alla fine degli anni Novanta per correggere le stonature. La sua prima apparizione è nel brano Only God Knows Why di Kid Rock. Cher lo ha poi reso popolare con Believe, ma qui dobbiamo fermarci un attimo: lei e molti che la seguiranno (i Radiohead su AMNESTIC, Snoop Dogg su Sexual Eruption, i Black Eyed Peas di Boom Boom Pow, l’effetto robotizzante del sound dei Daft Punk), lo hanno impiegato per creare nuovi effetti, distorsioni che rendevano particolare la voce. Anche Paul McCartney ha commentato che i Beatles lo avrebbero usato a profusione, non tanto per aggiustare l’intonazione, quanto per giocarci.

(…)

Personalmente condivido appieno: in un mondo nel quale l’Intelligenza Artificiale rischia di sostituirsi all’umano di turno, usarlo è come barare quando giochi a rubamazzo col tuo nipotino; come in tutte le cose, dipende dall’uso che ne fai. Sì a un uso creativo per dar vita a qualcosa di nuovo e originale, no se deve far disimparare a cantare con la propria voce. Oggi se trovate la scritta Live Means Live – ideata dal compositore inglese David Mindel – potete essere sicuri che chi la sfoggia è Auto-Tune free e non usa nemmeno tracce di accompagnamento nei suoi show. Alla fine, se non sei originale e non hai talento, non avrai mai successo, con o senza Auto-Tune.