Il party più oltraggioso dei QUEEN, raccontato da chi c’era…

Brian May : È stato deliberatamente eccessivo. In parte per il nostro divertimento, in parte per quello degli amici, in parte perché è entusiasmante per quelli delle case discografiche – e in parte per il gusto di farlo.

Bob Gibson : I rappresentanti delle etichette giapponesi e sudamericane sono rimasti stupiti da tutte queste donne, o uomini, o qualsiasi altra cosa nuda. Così Jim Beach e io prendemmo ogni dollaro dell'hotel e tornammo nella sala da ballo con un sacco di soldi, che distribuimmo in modo che la gente potesse fare la cosa tradizionale di mettere i soldi nei perizomi.

Peter Hince (capo troupe, Queen): Essendo parte della troupe, dovevamo finire di sistemare l'equipaggiamento dopo il concerto, dunque siamo arrivati a metà della festa. Era difficile capire cosa stesse succedendo, c'era solo questa mischia, e ti facevi strada tra la folla e all'improvviso ti imbattevi in ​​donne aggrovigliate con serpenti, o giocolieri, transessuali, tutti i tipi di atti estremi. Tutto stava accadendo allo stesso tempo. Fred firmava i sederi di ragazze nude.

Bob Hart : C'erano molti nani che passeggiavano ma non, come vuole la leggenda, con vassoi di cocaina in testa. La cosa non sarebbe andata bene a tutti quei dirigenti della EMI.

Peter Hince : Non ho dubbi che alla festa ci fossero narcotici, ma vassoi di cocaina erano delle vere e proprie stronzate. La gente li avrebbe ripuliti in 10 secondi.

Roger Taylor : Non è mai successo. Beh, non l'ho mai visto... In realtà, avrebbe potuto essere vero.

Peter Hince : Tra le pile e pile di cibo sui tavoli, c'era questo enorme mucchio di carne. Ma quando andavi a staccarne una fetta, da sotto usciva un nano. Poi tornava dentro e aspettava la persona successiva. Ricordo alcuni di noi della troupe seduti con tutte queste ragazze che passavano, poi questa bionda è arrivata e si è seduta sulle mie ginocchia, e ho pensato: “Uff! Va bene! Eccoci qua, rock'n'roll." E stava diventando piuttosto affettuosa, mettendomi la lingua nell'orecchio, quando uno dei nostri ragazzi si avvicinò e disse: “È un ragazzo! È un uomo, te lo assicuro." Erano molto convincenti.

Fonte: Loudersound