Tesori Sepolti: LA SECONDA GENESI | Vinile

Fascino e mistero avvolgono da sempre l’unico album della Seconda Genesi, TUTTO DEVE FINIRE. La formazione nasce a Roma su iniziativa del chitarrista Paride De Carli, che nei primi mesi del ’72 aveva inaugurato la produzione a 33 giri dell’etichetta Picci con l’album solista NAUFRAGO IN CITTÀ. In un contesto d’avanguardia che in questo particolare momento assume contorni sempre più netti, il discorso non investe soltanto l’aspetto musicale ma allarga gli orizzonti verso una ricerca estetica che coinvolge la grafica, e TUTTO DEVE FINIRE può considerarsi il primo esempio italiano di applicazione “unica e rivoluzionaria”, dove per ciascuna stampa era prevista una copertina differente. Realizzate con un’apparecchiatura a rullo dove venivano inserite manualmente polveri di diversi colori su cartoncino bianco, le 200 copertine (questa la tiratura) escono con una cover multicolore la cui smaltatura manuale e il conseguente sovrapporsi delle polveri creano un effetto increspato.