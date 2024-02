Fuori oggi il nuovo numero di VINILE!

Nascono nuove rubriche come “Per i curiosi” dove si trova per esempio la storia di BLONDE ON BLONDE di Bob Dylan, nella cui prima tiratura c’era una foto di Claudia Cardinale che gli agenti dell’attrice fecero prontamente rimuovere, costringendo la Columbia a una frettolosa ristampa. Ci sono “Musica e immagini” e “Il passaparola” che debuttano in questo numero. “Il passaparola” ha permesso, nei decenni scorsi, a molti di noi di scoprire nuove musiche e dischi meravigliosi, ci prestavamo i dischi o ci facevamo fare le cassette magari lunghe così da mettere un album per lato. Oggi i media sono occupati quasi militarmente da poche realtà e allora ho recuperato questa bella pratica, o almeno la sua teoria, trasferendola sulla rivista. Suggeriamo un nome nuovo o comunque da scoprire e magari i lettori andranno ad ascoltare dischi e canzoni a loro completamente ignoti. Non siamo certo i soli a farlo ma più il passaparola diventa “virale” (volutamente uso questo termine terribile) e più aumentano le possibilità che si ricominci a “scegliere” la musica da ascoltare, attingendo a un bacino ampio e non blindato da quei pochi che nella musica purtroppo decidono quasi tutto. Ecco su quel quasi bisogna agire. Come proviamo a fare noi di «Vinile», come provano a fare quelli di Blogfoolk, dell’Isola che non c’era, di Mescalina e di tante altre realtà. Ma possono farlo anche i lettori, potete farlo voi che ci seguite o che comunque siete curiosi conoscitori delle nuove realtà e di tutti quegli artisti e complessi che agitano un mondo sterminato e affascinante e che su «Vinile» magari troveranno posto tra i Black Sabbath e Lucio Battisti.

Michele Neri