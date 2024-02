Il simbolismo del numero 23, ricorrente in modo straordinario nella vita dell'artista, è come un fil rouge di questo racconto e suscita un senso di mistero e spiritualità che avvolge l'intero documentario.

Il 2023 è stato un anno di profonda crescita e cambiamento per Levante, contrassegnato da momenti di gioia e sfide personali affrontate con coraggio e determinazione, come per esempio il concerto all’arena di Verona. Attraverso la sua musica, Levante condivide le emozioni che hanno permeato il suo ritorno sul palco, restituendo un’immagine di sé stessa così genuina che a fine documentario pare quasi di conoscerla davvero.

"LEVANTE VENTITRÉ - Anni di voli pindarici" non è solo un omaggio al passato, ma anche una celebrazione del presente e un'anticipazione del futuro luminoso che Levante intravede con occhi pieni di speranza e curiosità. Con una miscela magistrale di nostalgia e serenità, Levante si proietta verso il futuro senza perdere mai il legame con la sua storia, rendendo questo documentario un'esperienza imperdibile per tutti i suoi fan e per chiunque ami la musica e le storie di trasformazione personale.

