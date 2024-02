Cosa ne pensiamo di Saviors dei GREEN DAY | Classic Rock

Contro ogni previsione, visto come nell’ultima dozzina d’anni la forma della band californiana era parsa in calo, SAVIORS è nel complesso un bel disco; non è DOOKIE né AMERICAN IDIOT, ma il livello si è rialzato e di sicuro un ringraziamento si deve a Rob Cavallo, tornato a seguire in studio i suoi pupilli dopo aver “saltato” REVOLUTION RADIO e FATHER OF ALL MOTHERFUCKERS. La ricetta è quella abituale: r’n’r all’insegna della vivacità ruvido ma “lavorato” con intelligenza e mestiere accoppiato a testi filo-adolescenziali ma non per questo terra-terra. La differenza è nel songwriting, senza dubbio “furbetto” ma dal sapore non artificioso: Look Ma, No Brains!, One Eyed Bastard, Living In The ’20s e la vigorosa ballata Dilemma sono tra i brani più efficaci del lotto...

