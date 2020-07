Pink Floyd: la storia dell’autrice di “The Great Gig in the Sky”

Tuttavia, non appena la Torry cominciò a cantare le cose cambiarono: "Appena ha aperto la bocca [...] è uscito fuori quel suono che ora conosciamo e amiamo". Al contrario di quello che la cantante si aspettava, i Pink Floyd le chiesero di improvvisare sulla base scritta da da Wright.

La band mi fece sentire questa sequenza scritta dal tastierista Richard Wright. "Non cantare nulla", mi dissero. "Improvvisa". Immaginai la mia voce come una chitarra solista e mi sentii come una Gospel Mama.

A Clare Torry non fu chiesto di interpretare un testo, ma piuttosto un concetto, quello del passaggio dalla vita alla morte. Iniziò con dei vocalizzi, che la band le chiese di allungare. Uscì dallo studio di registrazione dopo appena tre ore, con in tasca il compenso di trenta sterline. Inoltre, la cantante ricorda di aver pensato: "Questa registrazione non vedrà mai la luce!".

Non poteva sbagliarsi di più: qualche mese dopo, entrando in un negozio di musica, avrebbe visto il suo pezzo inserito nell'album THE DARK SIDE OF THE MOON. Si trattò di uno dei dischi di maggior successo della band, con 50 milioni di copie vendute e acclamato da pubblico e critica.