LARS ULRICH: “Se dovessi lasciare i Metallica, al mio posto vorrei…”

In tema di successori, Ulrich ha anche discusso di un ipotetico scenario in cui uno dei musicisti dei Metallica non sia più in grado di suonare. A quel punto, che fine farebbe la band senza uno dei suoi membri fondamentali? "Questa è una delle domande più difficili cui io possa rispondere." ha esordito Ulrich. "Penso che molto dipenda dalle circostanze, cerco sempre di parlare della realtà momentanea e negli anni scorsi ho detto un sacco di cazzate, e molte sembrano perseguitarmi."

"E' difficile immaginare i Metallica in altre circostanze. E' una domanda difficile cui rispondere. Non ho davvero una risposta.".