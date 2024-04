Bruce Dickinson: gli Iron Maiden sono migliori dei Metallica?

Iniziò tutto nel 2011, il frontman degli Iron Maiden BRUCE DICKINSON disse che la sua band era nettamente superiore ai Metallica e, rifiutandosi di abbandonare quella posizione, ha spiegò a Metal Hammer: "Mi sono imbattuto nel dire che siamo meglio dei Metallica, ed è vero. Potrebbero anche essere più grandi di noi, e vendere più biglietti ma non sono i Maiden. Ho solo detto quello che pensavo."

Più recentemente, in una nuova intervista con Rolling Stone, Dickinson ha chiesto di ritrattare sui suoi precedenti commenti nei confronti di James Hetfield and co., dicendo: "Sono consapevole di ciò che dice la stampa. La roba sui Metallica, francamente, è stato uno scherzo. Siamo sempre stati in buoni rapporti coi Metallica e quel commento non era rivolto a loro: era rivolto al resto del mondo, come a dire: 'Siamo tornati per davvero', e ne eravamo così convinti che siamo finiti nel dire qualcosa di scandaloso. Vi abbiamo sfidato per invitarvi al nostro concerto. Si trattava di lanciare il guanto di sfida, sono il frontman, è il mio lavoro" ha continuato Dickinson.

"Sono il cantante degli Iron Maiden, è normale che sia arrogante, ogni tanto. Mick Jagger è arrogante? Sì, probabilmente."