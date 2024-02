Il significato del regalo di Dickinson

Parlando dell'ingresso di Bayley nella lineup degli Iron Maiden, Bruce Dickinson si espresse in questo modo: "Ho visto una sua intervista in cui rivelò di sentirsi come Dorothy ne Il Mago di Oz. Pensai che fosse davvero dolce. Sapevo esattamente come si stesse sentendo, così ho verniciato due mattoni e glieli ho spediti. Tanto di cappello per le responsabilità che ha deciso di assumersi. La sua voce è molto diversa dalla mia. C'è stato un momento, quando ho saputo che aveva accettato l'incarico, in cui ho pensato che per lui sarebbe stato impossibile interpretare alcuni brani o che, forse, i Maiden non li avrebbero proposti".

"Pensai che avrebbero potuto fare qualcosa di davvero sovversivo assumendo una frontwoman - continuò Dickinson - C'erano alcune cantanti finlandesi davvero sensazionali! Sarebbe stato davvero d'impatto, ma poi non avrei mai più avuto modo di tornare". I posteri sono ben consapevoli del fatto che Dickinson sia tornato, nel 1999, a coprire il ruolo di cantante negli Iron Maiden. Per quanto riguarda la Blaze Era, si tratta di un periodo particolarmente divisivo per i fan della band che, a tutt'oggi, si dicono titubanti riguardo l'effettiva efficacia delle produzioni della band con Bayley.