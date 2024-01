Conoscete tutti questi album che parlano della Luna?

La luna è da sempre grande fonte d'ispirazione per gli artisti, se non proprio una vera e propria "musa ispiratrice". Scopriamo insieme tutte le dediche che le sono state fatte di edizioni a 45 giri, senza segnalare le inclusioni in album, di canzoni pubblicate appunto anche se singolo.

Secondo le nostre quotazioni, per acquistare questi 33 dischi in vinile e in condizioni perfette, vi basteranno 1440 euro. Mentre per una discografia completa delle canzoni italiane sulla luna la cifra non è calcolabile, ma sarebbe a diversi zeri!

Roberto Murolo Luna rossa (Vian-De Crescenzo) su 78 giri Durium AI 9847; 1951 € 15

Fred Buscaglione Guarda che Luna (Elgon-Malgoni) su 45 giri Cetra SP 495; 1959 € 10

I Campioni Tintarella di Luna (De Filippi-Migliacci) su 45 giri Jolly J 20066; 1959 € 10

Domenico Modugno Notte di Luna calante (Modugno) su 45 giri Fonit SPM 7; 1960 € 10

Gino Paoli Io vivo nella Luna (Paoli) su 45 giri Ricordi SRL 10114; 1960 € 10

Mina Un piccolo raggio di Luna (Nisa-Pisano) in IL CIELO IN UNA STANZA LP Italdisc LPMH 182;1960 € 200

Umberto Bindi Luna nuova (sul Fuji-Yama) (Bindi-Calabrese) su 45 giri Ricordi SRL 10102; 1960 € 10

Armando Trovajoli e la sua Orchestra (voce solista: Nora Orlandi) Lady Luna (Verde-Trovajoli) su 45 giri RCA Italiana N 1138; 1961 € 20

Domenico Modugno Selene (Modugno) su 45 giri Fonit SPM 20; 1962 € 10

Neil Sedaka La terza Luna (Migliacci-Enriquez) su 45 giri RCA Victor N 1309; 1962 € 10

Chet Baker Motivo su raggio di Luna (Maffei-Baker) su 45 giri RCA Victor PM 3080; 1962 € 250

Dario Fo La Luna è una lampadina (Carpi-Fo) in DARIO FO E FRANCA RAME LP Ricordi MRL 6029; 1963 € 100

Fred Bongusto MezzaLuna e gli occhi tuoi (Califano-Bongusto) in ALFREDO ANTONIO CARLO BONGUSTO LP Ri-FiRDZ-ST 14212; 1972 € 30

Claudio Baglioni Fratello sole sorella Luna (Benjamin-Ortolani) su 45 giri RCA PM 3648; 1972 € 20

PFM La Luna nuova (Pagani-Premoli-Mussida) in L’ISOLA DI NIENTE LP Numero Uno DZSLN55666; 1974 € 60

Angelo Branduardi La Luna (Branduardi) su 45 giri RCA TPBO 1141; 1975 € 10

Fabrizio De André Dolce Luna (De André-De Gregori) in VOL. 8 LP Produttori Associati PA-LP 54; 1975 € 50

Fossati Il grano e la Luna (Fossati) in GOOD-BYE INDIANA LP+Poster Cetra LPX 38; 1975 € 80

Lucio Dalla L’ultima Luna (Dalla) in LUCIO DALLA LP RCA Italiana PL 31424; 1979 € 20

Loredana Bertè ...e la Luna bussò (Lavezzi-Avogadro-Pace) su 45 giri CGD 10181; 1979 € 10

Mia Martini Canto alla Luna (Fossati) su 45 giri Warner T 17235; 1979 € 10

Gianni Togni Luna (Togni-Morra) su 45 giri Paradiso PRD 10212; 1980 € 10

Franco Califano Buio e Luna piena (Califano-Marrocchi-Artegiani) su 45 giri Lupus LUN 4928; 1982 € 10

Litfiba Luna (Litfiba) su 45 giri Fonit Cetra SP 1793; 1983 € 250

Tony Esposito Kalimba de Luna (Di Franco-Malavasi-Licastro-Esposito) su 45 giri Bubble BLU 9227; 1984 € 10

Fiordaliso Non voglio mica la Luna (Fornaciari-Malepasso-Albertelli) su 45 giri Durium LDAI 8178; 1984 € 10

Luciano Ceri Bordo della Luna (Ceri) in CORRENTE DEL GOLFO LP Folkstudio FK 5021;1987 € 40

Ernesto Bassignano La Luna e i falò (Bassignano) in LA LUNA E I FALÒ LP Hit Records ZL 74128; 1988 € 25

Mario Castelnuovo Via dalla Luna (Castelnuovo) in SUL NIDO DEL CUCULO LP/CD RCA PL/PD71937; 1988 € 15

Vasco Rossi ...Dillo alla Luna (Rossi) in LIBERI LIBERI LP/CD EMI 66/090 7921791/2;1989 € 40

Pierangelo Bertoli / Tazenda Spunta la Luna dal monte (Bertoli-Marielli) su 45 giri Ricordi SRL 11116; 1991 € 15

Francesco Guccini Luna fortuna (Biondini-Guccini) in PARNASSIUS GUCCINII CD/LP EMI 7243 828700-2/1; 1993 € 30

Vinicio Capossela Signora Luna (Capossela) in REBETYKO GYMNASTAS CD/doppio LP La Cupa 8051040720016; 2012 € 40