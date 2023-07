Fermate il mondo, voglio scendere | VINILE STORY CIAO 2001

Ognuno col suo viaggio

Quasi cinquant’anni dopo quella sanguigna polemica, ritroviamo Enzo Caffarelli nei panni di un serissimo e stimato linguista. Il suo passato musicale e l’esperienza di «Ciao 2001» se li è lasciati alle spalle , al punto che oggi preferisce non parlarne. Non sappiamo se abbia rinnegato quegli ardori giovanili, di sicuro li ha rimossi. Ma gli altri ex ragazzi del Ciao, direte voi? Be’, gli altri sono un “universo mondo”. Per dirla con Vasco Rossi, “ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi”. Quasi tutti, ciascuno seguendo le proprie inclinazioni e i propri talenti, hanno fatto carriere importanti e sono rimasti nel giro, chi come giornalista, chi come critico, chi come produttore, chi come fotografo.

Gli ex ragazzi del Ciao

Ma quando Francesco Coniglio e Renato Marengo, che di questo grande viaggio negli anni mitici di «Ciao 2001» sono i principali responsabili, gli hanno nominato la parola magica, si sono sciolti tutti in un sorriso e hanno detto sì. Subito, senza tentennamenti. Perché «Ciao 2001», per molti di loro, rappresenta la rampa di lancio, se non il primo amore. E allora, con l’appassionata collaborazione di alcuni fra i tanti ex ragazzi del Ciao, abbiamo composto un mosaico di

emozioni, parole e immagini. Alle emozioni e alle parole ci hanno pensato loro, lasciandosi andare a un vero e proprio flusso di coscienza, coinvolgente e a tratti addirittura commovente, che spesso sconfina nell’autobiografico e sicuramente darebbe da fare a un plotone di psicanalisti. Alle immagini ci pensano invece le pagine originali del Ciao che abbiamo selezionato fra le migliaia possibili. Pagine di una rivista che ormai fa parte della nostra mitica storia personale e collettiva e che da tempo è diventata oggetto di sfrenato collezionismo. Ovviamente, chi quelle pagine le ha scritte, raramente ha conservato qualcosa, e quindi ci siamo rivolti alla meravigliosa collezione privata di Franco Brizi, uno degli antiquari del pop più accreditati e stimati sulla piazza, oltre che un caro amico di noi tutti. Questo fascicolo, che abbiamo pensato per anni e che finalmente è diventato realtà grazie all’entusiasmo del nostro editore Luca Sprea, è un omaggio (ci auguriamo non retorico) alla “meglio gioventù” degli anni Sessanta e Settanta. In serbo ce ne sono altri, altrettanti belli. Ma questo dipenderà soltanto da voi. Buona lettura.