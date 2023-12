CIAO 2001: il grande ritorno!

Bibbia del rock internazionale, «Ciao 2001» è stata la prima rivista, in Italia, a raccontare gli artisti della scena rock e pop internazionale e nazionale, dando voce all’emergente cultura giovanile di una generazione che reclamava uno spazio di dialogo, appartenenza e confronto.

Apparsa per la prima volta nel 1969, «Ciao 2001» rappresenta una rivista di culto per chi ha vissuto i ruggenti anni Sessanta, Settanta e Ottanta e per chi oggi ancora ama, o scopre, la musica dei grandi miti del rock e dei cantautori italiani, che in quei decenni esordirono e brillarono, rivoluzionando per sempre il panorama musicale.

Fenomeno di costume, e insieme primo vero periodico italiano dedicato alla musica fatto da giovani per i giovani, «Ciao 2001» torna in edicola edito da Sprea Editori, miscelando articoli originali e contributi inediti per raccontare i grandi protagonisti, sia popolari che underground, della musica rock e pop e comprenderne il mito ancora attuale. Sono stati, quelli raccontati sulle pagine di «Ciao 2001», anni irrepetibili per il mercato musicale e per il mondo giovanile: dal successo sfrenato di Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e Led Zeppelin all’ascesa di outsider originalissimi come David Bowie, Frank Zappa e John Cage, ma ancora di signore band italiane come New Trolls ePremiata Forneria Marconi, e poi di raduni e concerti tutti da ballare al Piper e al Bandiera Gialla, e infine di quei giovani autori che lasceranno un segno indelebile, da Lucio Dalla ad Antonello Venditti passando per Renato Zero, Francesco Guccini, Mia Martini e Franco Battiato, per citarne alcuni. Per (ri)scoprire senza nostalgia la genesi di icone sempre moderne e vivere la stagione d’oro di quei decenni di musica e culture alternative, i curatori Maurizio Becker e Renato Marengo selezionano criticamente interviste, recensioni, approfondimenti e curiosità che rappresentano il meglio del periodico che appassionò tanti lettori diventando, oltre che un punto di riferimento culturale, anche un caso editoriale, ospitando quelle che diventeranno le più celebri firme del giornalismo musicale e discografico. Un viaggio tra i capisaldi della musica accompagnati da riflessioni, ritratti e interviste alla luce del presente.