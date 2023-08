Come si chiama la mucca dei PINK FLOYD?

L'idea per la copertina di ATOM HEART MOTHER, divenuta celebre in tutto il mondo, nacque in seguito a una breve conversazione tra i Pink Floyd e i grafici della Hipgnosis, nell’estate del 1970. “I Floyd ci hanno detto che volevano qualcosa di non psichedelico”, ricorda il cofondatore della Hipgnosis, Storm Thorgerson. La Hipgnosis in precedenza aveva creato una serie di spirali cosmiche intrecciate per la copertina di A SAUCERFUL OF SECRETS e un’immagine nell’immagine per quella di UMMAGUMMA. Era tempo di cambiare.

“Volevo realizzare una non-copertina con un non-titolo e un non-concept album; qualcosa di diverso dalle altre copertine”, ha spiegato Thorgerson, sebbene fosse stato un amico di Storm, l’artista concettuale John Blake, a suggerire l’idea della mucca: “Credeva che fosse la cosa più lontana dalla psichedelia sulla faccia della terra”. La Hipgnosis fotografò la Frisona Lullubelle III e altri membri della sua mandria nel campo di un agricoltore a Potter Bar nell’Hertfordshire. La Hipgnosis propose ai Pink Floyd tre immagini: la mucca, una donna che entra da una porta e un uomo che si tuffa nell’acqua girato al contrario. Ma quando Roger Waters vide la mucca, scoppiò a ridere. La scelta avvenne in quel momento. Tuttavia, vendere l’idea alla EMI sembrava un’impresa più ardua. “La sezione che si occupava della grafica della EMI ci odiava”, ha detto Thorgerson. Dopo che gli mostrammo la copertina con la foto di una mucca ma senza il nome della band e il titolo del disco, ci odiarono ancora di più. “Ci accusarono di voler far fallire l’azienda. Ma i Pink Floyd ci sostennero fino in fondo”.