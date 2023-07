"Pour Some Sugar on Me", dei Def Leppard, è un vero capolavoro nel panorama mondiale rock'n'roll e, nonostante il suo indiscutibile status di classico, è stato utilizzato e ri-utilizzato moltissime volte come colonna sonora di film prodotti negli ultimi trent'anni!

Rober Jones, ha deciso di mettere alla prova le sue capacità di "montaggio video" per cercare di fare una raccolta di tutte le scene che hanno riprodotto il celebre brano della band. La clip raggruppa ben 75 film, per l'esattezza, fra personaggi fantastici, i Blues Brother e anche alcune celebri rockstar riprese nella vita reale: tutti, sono stati raccolti nella riproduzione di "Pour Some Sugar on Me".

