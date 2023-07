Lo speciale Classic Rock Glorie Extra su BRUCE SPRINGSTEEN esce oggi!

74. HUMAN TOUCH/LUCKY TOWN

Doppio colpo a sorpresa

Due dischi distinti ma complementari, rilettura pressoché totale e libera di una carriera.

80. THE GHOST OF TOM JOAD

L’America invisibile

Per nulla pacificato, il Boss canta di un Paese sofferente che i notiziari e la politica fingono di ignorare.

86. THE RISING

My City Of Ruins

Lasciata la California per il suo New Jersey, il Boss rimette in piedi la E Street Band. È quasi un presagio: l’America sta per essere colpita al cuore.

94. DEVILS & DUST

Futuro e morte

Dieci anni dopo THE GHOST OF TOM JOAD , l’America è un posto ancora più difficile e contraddittorio. Springsteen lo sa e non si volta dall’altra parte.

100. WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS

Quasi una Rolling Thunder Bruce Revue

Era scritto. Prima o poi, il Boss sarebbe tornato alle radici della musica popolare americana.

106. MAGIC

Il trionfo del Wall Of Sound

L’ennesimo capolavoro di impegno, realismo, integrità e passione. Con un suono che sembra uscito da una radiolina, però.

114. WORKING ON A DREAM

Riprendersi un sogno

Nel 2008, Barack Obama decide che per l’America è ancora possibile sognare. E il Boss lo prende in parola.

120. WRECKING BALL

Speranza al costo di un 45 giri

Per la prima volta, il Boss mette in uno stesso disco la sua anima soul e la sua anima folk. Per parlare sia ai bianchi che ai neri.

126. HIGH HOPES

Il futuro è adesso

Con THE PROMISE, Springsteen tornava agli anni in cui “si nasceva, si moriva e si rinasceva” nel tentativo di costruire un disco perfetto. Quei tempi sono andati.

