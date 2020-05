5 cose che (forse) nessuno vi ha mai detto su Bob Marley

Era un artista fuori dal comune, un musicista e un leader carismatico, quello che ci lasciava l'11 maggio del 1981. Ecco qualche curiosità per ricordarlo.

Lo conosciamo come Bob, ma il suo nome era Robert Nesta. Nato a Nine Mile, un piccolo villaggio della Giamaica, nel 1945, Bob Marley divenne famoso non solo per le sue canzoni, ma anche per lo stile di vita, il carisma, le sue opere di beneficenza.

Vero e proprio leader politico e spirituale, si batté contro l'oppressione politica e razziale e per l'unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l'uguaglianza. È il motivo per cui nel 1978 gli venne conferita, a nome di 500 milioni di africani, la medaglia della pace dalle Nazioni Unite.

Marley ci lasciava l'11 maggio del 1981 a causa di un melanoma al piede destro. A porgere l'ultimo saluto alla salma del cantante, che si fece battezzare in una chiesa etiope ortodossa qualche mese prima di morire, si presentarono circa quarantamila persone. E pare che ce ne fossero altre, che non riuscirono a entrare.

Ecco cinque cose che (forse) non sapete a proposito di un artista straordinario.