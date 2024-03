SEX’N’ROLL: ecco a voi l’hard rock degli Adrenaline Rush

“Tutto è nato quando ho conosciuto Erik a un concerto dei Quireboys. Si è mostrato subito interessato a produrre la mia musica e in questo secondo album, oltre a seguire la produzione, ha scritto due pezzi e si è occupato delle backing vocals. Fredrik invece è un chitarrista di estrazione metal, e ha reso il materiale più spigoloso e live-oriented. Il suono è sempre melodico, ma allo stesso tempo più complesso e heavy. Non mi piacciono gli album troppo puliti”.

Quali obiettivi ti eri posta prima d’iniziare il processo di scrittura dei brani?

"Per me, era essenziale che SOUL SURVIVOR descrivesse al meglio quanto siamo cresciuti come persone e musicisti. Vivo in un nuovo appartamento (ci abbiamo girato il video di Love Like Poison), ho amici diversi e mi relaziono con altri colleghi. È inevitabile che i testi si siano evoluti."

Tratto dal numero 42 di classic Rock!