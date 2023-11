STARCHILD: sul palco con i KISS di notte, padre di famiglia di giorno

Le vecchie fidanzate si lamentano ancora della sua cronica infedeltà. Bisogna però dire che questo lui non l’ha mai negato. Per la maggior parte degli anni d’oro dei Kiss, nella sua vita – e nel suo letto – c’era un flusso continuo di paginoni centrali di «Playboy» e cucciolotte di «Penthouse». “Una volta stavo con mia madre e le parlavo di una ragazza con la quale uscivo”, ricorda Stanley seduto su uno dei suoi divani di velluto color sabbia nel salone. “Sembrava non sapere di chi stessi parlando, e così le dissi: ‘Dai, la conosci, bionda con le tette grosse’. Lei mi fissò e disse: ‘Tutte le tue ragazze sono bionde con le tette grosse’”. “Mi divertivo a stuzzicare i miei genitori e sbattergli in faccia che vivevo una vita che li avrebbe fatti inorridire”, dice ridendo, “ma apparentemente non funzionava più”. Comunque, dopo aver incontrato la sua seconda moglie, Erin Sutton, da Ago’s, un ristorante di lusso a West Hollywood che il chitarrista possiede in società con Robert De Niro, Stanley ha chiuso la sua vita da donnaiolo. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli. “Erin è stata un dono dal cielo. Dico sempre che lei è la prova che Dio esiste”. Come in ossequio a una rigida sceneggiatura, Erin, 20 anni più giovane di Stanley, entra dopo aver preso a scuola la loro figlia minore, Emily Grace di 5 anni [i figli di Stanley comprendono anche il ventiduenne Evan, avuto dalla prima moglie Pam Bowen, Colin di 10 anni e Sarah di otto, entrambi da Erin, ndr].

La coppia spesso segue assieme i corsi di ginnastica cardiovascolare, dove spesso Stanley è l’unico uomo. Stanley ha postato un paio di selfie che lo vedono sdraiato sul materassino yoga: “Esercizi per il cuore con Erin in una classe tutta di donne. L’ego mi fa strafare. CAVOLO! Perché sudo così tanto?”. Un altro post su Instagram afferma: “10:30. La classe è finita. Sono a pezzi. Che ho imparato? Che la parte più dura NON è l’attesa @ tompetty #exercise”.

Tratto da: Glorie del Rock