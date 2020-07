5 brani dei Rolling Stones che non sarebbero stati gli stessi senza Brian Jones

Sapevate che fu Brian Jones a insegnare a Mick Jagger a suonare l'armonica a bocca? Era solo uno degli strumenti suonati dal polistrumentista. Ecco 5 pezzi che (forse) senza il suo talento non sarebbero esistiti.

Cinquantuno anni fa si spegneva Brian Jones, membro fondatore dei Rolling Stones (qua per leggere la misteriosa storia della sua morte). Sitar, chitarra, pianoforte, clavicembalo, armonica, slide, dulcimer e fiati. Questi solo alcuni degli strumenti che Jones sapeva suonare, il cui numero totale superava i 15. Se per una persona "normale" imparare a conoscere un nuovo strumento richiedeva anni, per Brian Jones era questione di giorni.

Nei soli sette anni in cui rimase nella band, da cui di separò perché sempre più dipendente dalle droghe, lasciò un segno indelebile in molti pezzi. Ecco 5 brani che senza Brian Jones non sarebbero stati così come li conosciamo.

Paint It Black

Paint It Black è un brano del 1966, uscito prima come singolo e poi inserito nell'album AFTERMATH. Pur essendo accreditato al duo Jagger-Richards, si trattò di un'opera collettiva, e Jones contribuì scrivendo il riff. Tuttavia, il segno lasciato dal polistrumentista non si ferma qui. Nel pezzo, infatti, egli diede mostra delle sue abilità nel suonare il sitar, uno strumento musicale a corde tipico della zona indiana.

Jones decise di cimentarsi nel suonare lo strumento dopo aver visto il suo amico-nemico George Harrison che lo suonava per i Beatles. Anni dopo, l'ex Beatle lo ricorderà così: