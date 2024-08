Microfoni economici per registrare

Sia che vogliate realizzare il demo del vostro gruppo, sia che vogliate registrare un podcast o un video per Youtube, l'importanza di un buon microfono è (naturalmente) fondamentale: quanti video sarebbero stati infinitamente migliori con un audio di buona qualità? Quante volte avete ascoltato registrazioni di gruppi anche molto bravi in cui la voce era penalizzata dalla bassa qualità dei microfoni usati, inficiando l'intero lavoro?

Quale che sia il vostro obiettivo, non accontentarsi di microfoni di bassa qualità è un imperativo della nostra epoca; la tecnologia del resto è sempre più nostra amica, e mentre un tempo per buoni microfoni si spendevano milioni (di vecchie lire!) è oggi possibile trovare prodotti interessantissimi a costi molto contenuti. Ci avventuriamo oggi il mondo dei microfoni a condensatore, un tipo di microfono dal suono particolarmente caldo.

Il diaframma di un microfono a condensatore (che ha una massa molto bassa) segue le frequenze meglio di altri tipi di microfono; è per questo motivo che i microfoni a condensatore garantiscono una una resa più naturale e chiara: di solito iinfatti hanno sensibilità più elevata e rumore più basso, e sono molto costosi.

Da un punto di vista tecnico il microfono a condensatore è ritenuto qualitativamente migliore perché è molto più sensibile ai transienti e alle sollecitazioni; tuttavia il segnale ece ad altissima impedenza: nel mcirofono viene dunque aggiunto un preamplificatore per abbassarla. Il tallone d'achille di questi microfoni è in effetti la qualità del preamplificatore, che se bassa può provocare distorsioni e produrre rumore.

Vediamo insieme tre modelli con un rapporto ottimale qualità/prezzo.

Tre modelli ottimi e dal costo contenuto

Tonor TN516BL

Cardiode a condensatore, ha un supporto a braccio in acciaio, filtro anti pop, braccio con rotazione di 360 gradi, montatura anti scossa; con cavo apposito può funzionare come microfono esterno di cellulari e tablet. Costa 30,99 euro; unico limite può essere il livello del segnale, ma se abbinato a una scheda audio è un prodotto più che valido.





Neewer Kit di NW-800

Cardioide a condensatore con qualità del suono registrato ottima. Il kit comprende un braccio snodato in 3 punti, il microfono, un cavo phantom jack 3.5mm, il filtro antipop, supporto antivibrazione. Costo: 25,99 euro.





Samson Meteor MIC



Caratteristica saliente è l'aspetto old style, abbinato a comodità e compattezza; un microfono ideale per i viaggi, pratico da usare grazie alle tre gambe e al cavo USB con cui si collega a PC o MAC. Ha pulsante di pausa davanti, rotella per controllo volume, spia luminosa (blu modalità rec, arancione pausa), presa per cuffie. Costo: 54,95 euro.