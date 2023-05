Quando David Bowie si convertì dall’art-rock al pop

Le cose stavano cambiando, nel mondo di David Bowie. Il suo rapporto con i manager Tony DeFries e la Mainman finalmente si interruppe nel 1982, dopo una lunga separazione. SCARY MONSTERS era stato il suo ultimo album per la RCA, che era stata casa sua dai tempi di HUNKY DORY. L’etichetta stava sfruttando all’osso il catalogo in suo possesso con una serie di compilation – CHANGES ONE, CHANGES TWO, RARE. Quanto a Bowie, un accordo multimilionario con la EMI gli garantiva un nuovo inizio.

In un’intervista rilasciata a «The Face» prima dell’uscita di LET’S DANCE, il giornalista David Thomas suggerì che la EMI si augurava che LET’S DANCE potesse ripetere il successo di SOME GIRLS dei Rolling Stones, un disco ispirato alla scena disco di New York. “Assolutamente sì”, disse Bowie. “Tutto quell’entusiasmo per me era una cosa nuova. Erano anni e anni che nessuno me lo mostrava”. E parlava dei suoi vecchi dischi, come se fossero manufatti del passato. “Oggi voglio realizzare qualcosa che si esprima a un livello più universale, più internazionale”, dichiarò. Un anno prima, aveva conosciuto a New York Nile Rodgers. “Per me”, ha scritto Rodgers nella sua autobiografia Le Freak, “Bowie era sullo stesso livello di Miles e Coltrane, James Brown e Prince, Paul Simon e Jimi Hendrix, Joni Mitchell e Nina Simone. In altre parole, era un artista genuino e creativo, uno che faceva vera musica e non cagate”. I due s’incontrarono grazie al comune amore per il jazz: Rodgers era cresciuto in un ambiente bohémien, dove quando tornava a casa poteva trovare “Thelonious Monk, Nina Simone, e Miles Davis che cazzeggiavano nel nostro appartamento”. Come chitarrista, crebbe innamorato di leggende del jazz come Wes Montgomery e Django Reinhardt, e successivamente dei chitarristi della Motown edi musicisti funk come Eddie Hazel, Jimmy Nolen e Willie “Beaver” Hale. Come Bowie, era un’enciclopedia musicale ambulante e amava di tutto: rock, pop, soul, r&b, blues, jazz.