Guarda Bono e The Edge suonare una cover di “Stairway to Heaven”

I due membri degli U2 hanno voluto omaggiare la crew che li accompagna da anni in tour con una cover speciale: quella di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Ci sono canzoni che restano leggenda e una di queste è Stairway to Heaven. Nelle ultime settimane gli U2 si sono concentrati sul lancio del loro canale su SiriusXM, ma Bono e The Edge, voce e chitarra della band, hanno trovato un momento per partecipare alla trasmissione televisiva irlandese "Songs From an Empy Room", una trasmissione benefica dedicata a tutte le persone che non hanno potuto lavorare in questi mesi nell'ambito dello spettacolo per via della pandemia.

Per l'occasione, i musicisti hanno donato 230.000 dollari all'associazione "Minding Creative Minds" e all'associazione dei tecnici di palco irlandesi "Hardship Fund". E, come accennato, hanno registrato una cover - acustica - di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

La scelta del brano non è stata casuale: il capolavoro firmato Jimmy Page e Robert Plant è infatti uno dei brani reinterpretati spesso dai roadie degli U2 dietro le quinte durante le fasi di allestimento dei loro show.

C'è un aspetto snervante della nostra crew irlandese, in qualunque posto in cui andiamo a suonare – dall’Olympia al Madison Square Garden –, entrare nella location è sempre un grande momento, e tutte le volte che succede ci fanno ascoltare un brano che abbiamo promesso di non suonare mai. Sì, è "Stairway to Heaven".

Ecco il video della performance di Bono e The Edge dedicata alla crew: