Idee regalo per gli amanti del vinile a meno di 40 €

Fare un regalo ad un amante della musica potrebbe rivelarsi più complesso di quanto pensiate. Oggi, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli amanti del vinile e ai collezionisti, che sicuramente non sono interessati a ricevere gadget imbarazzanti a forma di vinile (vedi i classici quanto antiestetici sottobicchieri) o portachiavi di dubbio gusto. Anche se potreste pensare di aver trovato la soluzione perfetta, a volte è meglio essere pratici con un pizzico di originalità. Di seguito potrete trovare alcune idee regalo sotto i 50 euro, che ogni vero collezionista sicuramente apprezzerà.

1/ Idee regalo per gli amanti del vinile: slipmat anni '80

Lo slipmat è un panno per giradischi. Si tratta di un pezzo circolare di stoffa, realizzato anche in materiale sintetico, che può essere messo sul piatto per giradischi al posto del tradizionale tappetino di gomma. Un regalo semplice, ma molto utile. Questo è perfetto per chi ama gli anni '80, perchè raffigura Inky, il fantasmino blu di PAC-MAN. Potrà essere il regalo perfetto per il festeggiato a meno di 25 euro. Come resistere a questi pixel così carini?! Disponibile all'acquisto cliccando qui.