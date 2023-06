Ascolta il nuovo singolo dei GRETA VAN FLEET “The Falling Sky”

"Avevamo l'idea di voler raccontare queste storie per costruire un universo", afferma il batterista Danny Wagner. "Volevamo introdurre personaggi che fossero portavoce di queste idee nate qua e là durante le nostre il nostro percorso su questo mondo".

"Quando immagino il mondo di Starcatcher, penso al cosmo", spiega il bassista e tastierista Sam Kizska. "Mi fa fare molte domande, come 'Da dove veniamo?' o 'Cosa ci facciamo qui?' Ma ci sono anche domande come: 'Cos'è questa coscienza che abbiamo ...e da dove viene?'”

"Non abbiamo dovuto forzare o essere intensi nello scrivere, perché tutto quello che è successo è stato molto istintivo", aggiunge il frontman. "Semmai, il disco è la nostra prospettiva e riassume dove siamo come gruppo e individualmente come musicisti".

Entro la fine dell'estate, i Greta Van Fleet si metteranno in viaggio per il loro tour mondiale Starcatcher , che inizierà il 24 luglio alla Bridgestone Arena di Nashville.

Inoltre, la scorsa settimana, il frontman del GVF Josh Kiszka si è identificato pubblicamente per la prima volta come membro della comunità LGBTQIA+ e ha espresso le sue preoccupazioni per i politici statunitensi che "propongono progetti di legge che minacciano la libertà dell'amore".

Tramite una dichiarazione condivisa sui suoi account personali sui social media, il cantante ha rivelato di aver avuto una "relazione amorevole e omosessuale" per otto anni con il suo partner, con cui vive nel Tennessee, e ha notato come "c'è ancora molto lavoro da fare per i diritti LGBTQ+ in Tennessee, nella nazione e nel mondo".

