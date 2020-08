Francesco De Gregori e Antonello Venditti cantano “Canzone” di Lucio Dalla

Francesco De Gregori e Antonello Venditti non sono di certo nuovi a collaborazioni: i due cominciarono infatti a scrivere le loro prime canzoni insieme poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria, per arrivare al loro primo e unico album in studio, del 1972: THEORIUS CAMPUS.

Entrambi i musicisti sono attesi in concerto insieme allo Stadio Olimpico di Roma il 17 luglio 2021. Questo spettacolo era stato in precedenza previsto per il settembre 2020, ma rimandato per via dell'emergenza Coronavirus.