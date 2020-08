Nashville & Memphis

Pur meno famosa della celebre Route 66, anche la Route 61 attira ogni anno molti visitatori, soprattutto il tratto che va dal Tennesee a New Orleans. In Tennesee è imperdibile Nashville, Music City piena di case discografiche. Da qui, non si può non allungare la strada per fare una visita a Graceland, la villa di Elvis (di cui vi abbiamo parlato qui).

Si procede all'interno dello Stato fino a Memphis. Qui, sono imperdibili i Sun Studios, culla del rock n' roll... è in questo luogo che hanno inciso artisti del calibro di Elvis e Johnny Cash. Sempre a Memphis poi va visitato il Memphis Rock & Soul Museum.

Clarksdale

Procedendo sulla Route 61, prima ancora di arrivare a Clarcksdale, sono imperdibili due punti di interesse. Prima il Gateway to the Blues di Tunica, piccolo ma splendido museo del blues. Poi il Crossroads, l’incrocio tra la N State e la Desoto. Si narra che proprio in questo punto il chitarrista Robert Johnson abbia venduto l'anima al diavolo, in cambio della sua abilità musicale.

Natchez e New Orleans

Lasciando Clarksdale ci si dirige in Mississippi: il blues è nato qui: Robert Johnson, Howlin’ Wolf e Charlie Patton hanno fatto proprio questo luogo. Per questa ragione occorre visitare il Birthplace of the Blues.