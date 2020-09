“What I’d Say”: quando Ray Charles salvò la serata

La canzone venne registrata in poco tempo e seguirono altre versioni, tra cui quella appena condivisa, in cui a poco più della metà gli altri musicisti protestano vivamente perché Ray Charles non sembra volersi fermare dopo gli “appena” quattro minuti del pezzo: dopo qualche istante la musica riprende e coinvolge di nuovo tutti quanti.

Il brano venne criticato per alcune voci che alludevano ai “dolci suoni dell’amore”, come li chiamò poi Ray Charles quando difese la sua canzone dicendo che chi non capiva What I’d Say, probabilmente non era abituato a quelle effusioni.

Inoltre, la fusione con il rock and roll e l’R&B creava attriti anche con la comunità afroamericana – che lamentava l’avvicinamento del gospel agli ascoltatori bianchi, o ai musicisti laici, attraverso l’R&B – e il pezzo creava sempre una frenesia estatica tra il pubblico che lo ascoltava, tanto che gli organizzatori degli eventi in cui Ray Charles e i suoi si esibivano arrivarono a chiedere l’intervento della polizia per il rischio che tale frenesia sfociasse in qualcosa di grave.

In ogni caso, il successo di What I’d Say fu enorme e superò i confini americani: oggi è una delle canzoni più conosciute di Ray Charles e uno degli aneddoti preferiti dei suoi fan!